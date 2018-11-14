Компания TUL Corporation представила видеокарту PowerColor Red Devil Radeon RX 590 8GB GDDR5
Компания TUL Corporation представила видеокарту PowerColor Red Devil Radeon RX 590 8GB GDDR5, оснащённой новым графическим процессором Polaris. Карта поступит в продажу уже 15 ноября.
Графический процессор видеокарты имеет 2304 потоковых процессоров. Тактовая частота доходит до 1576 МГц, превышающая на 17% Radeon RX 580. Объём видеокарты составляет 8 Гбайт, работающей с частотой 2000 МГц.
Red Devil Radeon RX 590 оснастили отличной охлаждающей системой, имеющей 3 слота расширения по всей высоте и массивный радиатор. Встроенные два вентилятора, которые запускаются только при нагреве в 50 градусов Цельсия, что снижает уровень шума в системе во время простоя.
Производитель видеокарты рекомендует именно для этой модели новый блок питания в 650 Вт. Система питания Red Devil Radeon RX 590 оснащена 6+1 фазами, а также 6 и 8-контактными разъёмами дополнительного питания.
Сколько будет стоить новая видеокарта в магазинах, пока неизвестно. Производители гарантируют, что заявленная карта будет на десять процентов больше показывать производительность, чем аналоги со схожей себестоимостью.
Графический процессор видеокарты имеет 2304 потоковых процессоров. Тактовая частота доходит до 1576 МГц, превышающая на 17% Radeon RX 580. Объём видеокарты составляет 8 Гбайт, работающей с частотой 2000 МГц.
Red Devil Radeon RX 590 оснастили отличной охлаждающей системой, имеющей 3 слота расширения по всей высоте и массивный радиатор. Встроенные два вентилятора, которые запускаются только при нагреве в 50 градусов Цельсия, что снижает уровень шума в системе во время простоя.
Производитель видеокарты рекомендует именно для этой модели новый блок питания в 650 Вт. Система питания Red Devil Radeon RX 590 оснащена 6+1 фазами, а также 6 и 8-контактными разъёмами дополнительного питания.
Сколько будет стоить новая видеокарта в магазинах, пока неизвестно. Производители гарантируют, что заявленная карта будет на десять процентов больше показывать производительность, чем аналоги со схожей себестоимостью.
Технологии
Добавил: Зверева Кристина Сегодня, 09:20