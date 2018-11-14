Компания TUL Corporation представила видеокарту PowerColor Red Devil Radeon RX 590 8GB GDDR5





Графический процессор видеокарты имеет 2304 потоковых процессоров. Тактовая частота доходит до 1576 МГц, превышающая на 17% Radeon RX 580. Объём видеокарты составляет 8 Гбайт, работающей с частотой 2000 МГц.Red Devil Radeon RX 590 оснастили отличной охлаждающей системой, имеющей 3 слота расширения по всей высоте и массивный радиатор. Встроенные два вентилятора, которые запускаются только при нагреве в 50 градусов Цельсия, что снижает уровень шума в системе во время простоя.Производитель видеокарты рекомендует именно для этой модели новый блок питания в 650 Вт. Система питания Red Devil Radeon RX 590 оснащена 6+1 фазами, а также 6 и 8-контактными разъёмами дополнительного питания.Сколько будет стоить новая видеокарта в магазинах, пока неизвестно. Производители гарантируют, что заявленная карта будет на десять процентов больше показывать производительность, чем аналоги со схожей себестоимостью.