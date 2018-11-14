В Пентагоне намерены получить более совершенное лазерное оружие





По его словам, американских военнослужащих отделяют несколько лет от создания военного оружия направленной передачи энергии. Одним из таковых типов вооружения станет оружие для контроля космического пространства, которые предназначены для противоракетной обороны. Однако для окончания работы разработчикам необходимо увеличение финансирования. По предварительным подсчетам, им необходимо в три-четыре раза больше денег.Майкл Гриффин также отметил, что в американской армии будут использовать мощное микроволновое излучение для вывода из строя электронного оборудования техники противника. На данный момент уже готова новая концепция противоракетных войск США, однако замминистра отказался обнародовать информацию о ней.Кроме того, по словам Гриффина, в Пентагоне не рассматривают возможность размещения в космосе перехватчиков гиперзвукового оружия Китая и России. Американские разработчики не считают данную идею эффективной.