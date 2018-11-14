Ольга Бузова сказала, что Кокорина и Мамаева надо наказать, но не лишать футбола

"Очевидно, что "Зенит" потерял футболиста Кокорина. Сейчас все говорят, что их с Павлом Мамаевым до 8 февраля оставляют в этой тюрьме... Я был в Москве, встречался с одним следователем. Он сказал: "Нет-нет, они обязательно получат срок". Поэтому надежд мало", — заявил комментатор в эфире "ГСО Live".





Спортсмены месяц назад избили людей и теперь находятся в СИЗО. По поводу их действий высказались все знаменитые персоны шоу-бизнеса. Не осталась в стороне и Ольга Бузова.Телеведущая и певица рассказала, что хорошо знает Кокорина и его супругу Дашу. Звезда из "Дома-2" восприняла всё произошедшее близко к сердцу. Ольга говорит, что не могла представить, что Саша и Паша на такое способны. Бузова сегодня искренне не понимает, что нашло на ребят.Певица полагает, что футболистов необходимо наказать, но лишать их футбола ни в коем случае нельзя. Бузова говорит, что случилось с семьями Мамаева и Кокорина - это уже достаточное наказание.Накануне известный комментатор Геннадий Орлов высказал опасение, что Кокорин и Мамаев получат реальный срок.