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Ольга Бузова сказала, что Кокорина и Мамаева надо наказать, но не лишать футбола

История с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым наделала шуму в российском медиапространстве.

Спортсмены месяц назад избили людей и теперь находятся в СИЗО. По поводу их действий высказались все знаменитые персоны шоу-бизнеса. Не осталась в стороне и Ольга Бузова.

Ольга Бузова сказала, что Кокорина и Мамаева надо наказать, но не лишать футбола

Телеведущая и певица рассказала, что хорошо знает Кокорина и его супругу Дашу. Звезда из "Дома-2" восприняла всё произошедшее близко к сердцу. Ольга говорит, что не могла представить, что Саша и Паша на такое способны. Бузова сегодня искренне не понимает, что нашло на ребят.

Певица полагает, что футболистов необходимо наказать, но лишать их футбола ни в коем случае нельзя. Бузова говорит, что случилось с семьями Мамаева и Кокорина - это уже достаточное наказание.

Накануне известный комментатор Геннадий Орлов высказал опасение, что Кокорин и Мамаев получат реальный срок.

Ольга Бузова сказала, что Кокорина и Мамаева надо наказать, но не лишать футбола

"Очевидно, что "Зенит" потерял футболиста Кокорина. Сейчас все говорят, что их с Павлом Мамаевым до 8 февраля оставляют в этой тюрьме... Я был в Москве, встречался с одним следователем. Он сказал: "Нет-нет, они обязательно получат срок". Поэтому надежд мало", — заявил комментатор в эфире "ГСО Live".



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:51

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