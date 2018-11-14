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Максим Галкин показал поклонникам "Титаник" маленького Гарри

Максим Галкин, находящийся на гастролях в США, поделился с пользователями Instagram видеороликом, снятым для него Примадонной Аллой Пугачевой. В кадрах их маленький сын Гарри строит из подручных средств «Титаник».

Максим Галкин показал поклонникам "Титаник" маленького Гарри

Многие пользователи отмечают, что у детей Галкина и Пугачёвой настоящее счастливое детство. Они не только заняты играми с различными гаджетами, но и часто устраивают активные времяпровождения, что можно увидеть на видео звёздных родителей, которыми те делятся в социальных сетях с поклонниками.

В этот раз героем ролика, снятым Аллой Борисовной, стал пятилетний сынишка Гарри, построивший из подушек и стульев машину, а из коробки - телевизор с кораблём внутри. Малыш, положив перед игрушечным корабликом лист бумаги, объясняет маме, что это «Титаник», и судно скоро столкнётся с айсбергом.

Родители радуются фантазиям своих малышей и делятся своим тихим домашним счастьем с поклонниками. Фанаты благодарны звёздам за то, что они дают возможность наблюдать им за подрастающими Гарри и Лизой, отмечая, что они великолепные артисты и фантазёры.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 08:33

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