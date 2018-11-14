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Тимур Батрутдинов согласился рассказать о сексе с Ольгой Бузовой

Откровенный разговор состоялся между двумя комиками Comedy Club Тимуром Батрутдиновым и Гариком Харламовым, которые открыли собственный канал на YouTube «Ошуительное шоу», в котором «друг на грани» Ольги Бузовой пообещал рассказать, был ли у него секс с певицей.

Программа Гарика и Тимура отрицает цензуру и всячески развлекает поклонников, а в очередном выпуске «Ошуительного шоу» приятели обсуждали новый флешмоб Ольги Бузовой и ее новую композицию «Принимай меня».

Тимур Батрутдинов согласился рассказать о сексе с Ольгой Бузовой

Неожиданно Харламов напрямую спросил у Батрутдинова, был ли у него секс со звездой «ДОМа-2» во время совместного отдыха в Таиланде.

Конечно, откровенничать Тимур не стал, но согласился ответить на этот интимный вопрос, только если Ольга Бузова станет участницей их программы.

Тимур Батрутдинов согласился рассказать о сексе с Ольгой Бузовой

Харламов в свойственной ему манере язвительно отметил, что Батрутдинов все же «пополоскал фитилек», намекая на секс коллеги с Бузовой.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:20

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