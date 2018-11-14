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Ольга Бузова показала в Instagram, чем перекусывает на репетиции

Ольга Бузова, как и положено знаменитой личности, ведет весьма активную жизнь.

Девушка постоянно разрывается между съемками, репетициями и концертами, забывая о нормальном питании. Да и в Instagram Ольга оставляет позади остальных представителей отечественного шоу-бизнеса. Оля постоянно выкладывает снимки, а её Stories рассказывает о каждом шаге знаменитости.

Ольга Бузова показала в Instagram, чем перекусывает на репетиции

Поклонники знают, что если Ольга не на концерте, то на репетиции или на съемках "Дома-2". Фанатов очень беспокоит эта сторона её жизни, ведь Бузова практически не заботится о собственном здоровье.

Девушка редко публикует фото с едой, из-за чего многие думают, что звезда почти не ест. Опасения подтверждаются коротким роликом в Stories певицы. В видео Бузова показала свой "перекус" перед репетицией.

Ольга Бузова показала в Instagram, чем перекусывает на репетиции

Видно, что в рацион артистки входят полтора яйца, половинка яблочка, жиденький чай, апельсин и несколько кусочков огурца. Очевидно, что это питание не может соответствовать бешеному ритму жизни, и исполнительница запросто опять может упасть в голодный обморок на концерте.

Многочисленные фанаты очень просят Ольгу Бузову начать кушать как следует.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:13

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