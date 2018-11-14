Ольга Бузова показала в Instagram, чем перекусывает на репетиции





Девушка постоянно разрывается между съемками, репетициями и концертами, забывая о нормальном питании. Да и в Instagram Ольга оставляет позади остальных представителей отечественного шоу-бизнеса. Оля постоянно выкладывает снимки, а её Stories рассказывает о каждом шаге знаменитости.Поклонники знают, что если Ольга не на концерте, то на репетиции или на съемках "Дома-2". Фанатов очень беспокоит эта сторона её жизни, ведь Бузова практически не заботится о собственном здоровье.Девушка редко публикует фото с едой, из-за чего многие думают, что звезда почти не ест. Опасения подтверждаются коротким роликом в Stories певицы. В видео Бузова показала свой "перекус" перед репетицией.Видно, что в рацион артистки входят полтора яйца, половинка яблочка, жиденький чай, апельсин и несколько кусочков огурца. Очевидно, что это питание не может соответствовать бешеному ритму жизни, и исполнительница запросто опять может упасть в голодный обморок на концерте.Многочисленные фанаты очень просят Ольгу Бузову начать кушать как следует.