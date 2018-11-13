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В РФ рухнули цены на самый дешевый iPhone XR

На российском рынке наблюдается стремительное снижение стоимости iPhone XR, появившегося в продаже лишь несколько недель назад. На сегодняшний день его цена составляет лишь 56 000 рублей.

В РФ рухнули цены на самый дешевый iPhone XR

Сотрудники дилерских центров уверяют, что цена iPhone XS и XS Max не менялась. Более того, за девайсы на вторичном рынке просят слишком большие деньги. Крупные же ритейлеры реализуют смартфон с 64 ГБ ПЗУ за 100 000 рублей. Напомним, что сейчас iPhone XR считается самым бюджетным аппаратом в линейке «яблочной» корпорации. В отличие от более мощных девайсов модель оснащена одинарной основной камерой, а не двойной. Стоит отметить и слегка устаревший чипсет Apple A12 Bionics, однако система разблокировки Face ID всё же присутствует. Количество оперативной памяти составляет 2 ГБ.

В первую неделю продаж iPhone XR стоил не более 65 000 рублей. По мнению аналитиков, цена смартфона к Новому году может ещё раз снизиться, и к январю россияне смогут приобрести его за 50 000 рублей.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 22:26

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