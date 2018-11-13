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Учёными названы четыре неожиданные опасности регулярного недосыпания

В результате длительных исследований учеными были названы четыре неожиданные опасности, которые за собой влечёт регулярное недосыпание.

Учёными названы четыре неожиданные опасности регулярного недосыпания

Исследования показывают, что уменьшенное время сна увеличивает активность миндалевидного тела – области мозга, отвечающей за эмоциональное реагирование. При коротком сне миндалевидное тело «перезагружается» и заставляет человека более усиленно и эмоционально реагировать на ситуации. Это приводит к меньшей вдумчивости, что способствует более негативному мышлению. Человек в таком состоянии замечает только отрицательные моменты, и мысли о них становятся навязчивыми. Человеку сложно себя контролировать, и в итоге это может привести к депрессии.

Также выявлено, что недостаток сна повышает беспокойство о будущем. Это выявлено с помощью измерения реакции мозга у людей, которые выспались, и у которых было недосыпание. Учёные доказали, что у человека, который спит мало, снижено чувство эмпатии, и это влияет на отношения между партнёрами. При этом у человека повышен уровень непонимания с близкими ему людьми, что может привести даже к ухудшению сексуальных отношений.



 
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Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 21:11

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