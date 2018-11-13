Учёными названы четыре неожиданные опасности регулярного недосыпания





Исследования показывают, что уменьшенное время сна увеличивает активность миндалевидного тела – области мозга, отвечающей за эмоциональное реагирование. При коротком сне миндалевидное тело «перезагружается» и заставляет человека более усиленно и эмоционально реагировать на ситуации. Это приводит к меньшей вдумчивости, что способствует более негативному мышлению. Человек в таком состоянии замечает только отрицательные моменты, и мысли о них становятся навязчивыми. Человеку сложно себя контролировать, и в итоге это может привести к депрессии.Также выявлено, что недостаток сна повышает беспокойство о будущем. Это выявлено с помощью измерения реакции мозга у людей, которые выспались, и у которых было недосыпание. Учёные доказали, что у человека, который спит мало, снижено чувство эмпатии, и это влияет на отношения между партнёрами. При этом у человека повышен уровень непонимания с близкими ему людьми, что может привести даже к ухудшению сексуальных отношений.