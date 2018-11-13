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Американец пять лет делал ставки на одни и те же номера и выиграл миллион долларов

Жителю американского штата Северная Каролина невероятно повезло в лотерее. На протяжении пяти лет он делал ставки на одни и те же номера, и в итоге это принесло ему выигрыш в один миллион долларов.

Американец пять лет делал ставки на одни и те же номера и выиграл миллион долларов

Американец Бенджамин Синклер, проживающий в городе Уинстон-Сейлем, рассказал, что покупал билеты лотереи Powerball только тогда, когда было известно о крупном джекпоте. И на протяжении всех пяти лет действительно использовал одни и те же «особенные» числа: 08 – 12 -13 – 19 – 27.

Благодаря упорству и своей «особенной» комбинации он выиграл один миллион долларов (67, 7 млн. руб.). Поскольку Бенджамин решил забрать всю сумму сразу, то с учётом оплаты налога, на руки он получил 705 тысяч долларов (47, 7 млн. руб.).

Ранее сообщалось о жителе штата Массачусетс, который вписал в лотерейный билет номера игроков любимой бейсбольной команды и выигравшем. Это принесло ему сто тысяч долларов (6, 7 млн. руб.)



 
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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 20:47

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