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Дети случайно создали новую оптическую иллюзию с маками

В Сети появилась фотография необычного рисунка в виде оптической иллюзии с маками. Контур цветов изображен на красной бумаге.

Дети случайно создали новую оптическую иллюзию с маками

Автор композиции нарисовала ее для своих учеников. На первый взгляд может показаться, что цветы являются пересекающимися, но на самом деле это утверждение ошибочно. Запись пользователя оценили огромное количество человек. Большинство комментаторов признались, что попались на оптическую иллюзию. Только если внимательно присмотреться, то можно видеть, что линии друг на друга не накладываются.

Мозг человека склонен воспринимать определенное «целое» как нечто большее или же сумму нескольких частей. По этой причине сознание способно дорисовывать недостающие линии, чтобы создать целостное изображение.



 
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 20:32

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