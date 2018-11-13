АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Уровень уличного насилия в США растёт в более тёплые зимы
EUR 76.09 USD 67.52
Курс валют на 13.11.2018

АвтоВАЗ к концу года отправит на турецкий рынок около 300 автомобилей

По информации представителей «АвтоВАЗ», в этом году компания отправит в Турцию не менее 300 транспортных средств. Предполагается, что это станет первым шагом к завоеванию турецкого автомобильного рынка.

АвтоВАЗ к концу года отправит на турецкий рынок около 300 автомобилей

Уточняется, что экспорту подлежит не только Lada 4 x 4, но и новые модели, которые автоконцерн сейчас производит. В планах компании увеличить объемы поставок уже в 2019 году. В Минпромторге добавили, что «Группа ГАЗ» также попытается увеличить свою долю на турецком рынке. Напомним, что сейчас в этой стране у бренда есть около 40 дилерских пунктов и 11 сервисных точек.

Ключевое внимание планируют уделить линейке «ГАЗель NEXT». Примечательно, что часть из входящих в ее состав фургонов собираются на предприятиях Турции уже почти 5 лет. Согласно расчётам «Группы ГАЗ», при самом удачном раскладе в 2022 году компания получит не менее 5 % турецкого рынка легких коммерческих транспортных средств.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Экономика
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 20:44

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые определили место обитания марсиан
Учёными названы четыре неожиданные опасности
Ученые из США советуют худеющим чаще взвешиваться
Американец пять лет делал ставки на одни и те же
АвтоВАЗ к концу года отправит на турецкий рынок
В России поднялась стоимость большинства моделей
Дети случайно создали новую оптическую иллюзию с
Ольга Бузова рассказала, что стройна и красива
Анджелина Джоли обижена на фанатов и журналистов
Игра Fallout 76 от Bethesda появилась в доступе
Учёные рассказали о различиях между женским и
Названа дата выхода последнего сезона «Игры
Мама Тимати поздравила его экс-возлюбленную Алену
Юрист пояснил, почему возобновили дело Талькова
Составлен рейтинг городов РФ, в которых покупают
Юлия Самойлова написала новую песню и посвятила
Уровень уличного насилия в США растёт в более
Судебные приставы разыскивают Земфиру из-за
Apple Watch будут подглядывать за владельцем
Голая Алёна Водонаева в Instagram презентовала
Фанаты Юлии Волковой подозревают, что она
LG готовит флагманские смартфоны V50, V60, V70,
Аналитики Райффайзенбанка назвали срок нового
Значимой потере веса при ожирении способствуют
В Турции найдены два человеческих следа возрастом
Пикап Toyota Hilux получил новую спецверсию в
Яна Кошкина показала эротический танец в Instagram
Елена Летучая призналась, что больше года не ест
В Москве начали судить косметолога, которая
В конце ноября в Лос-Анджелесе будет презентовано
Просмотреть все новости