АвтоВАЗ к концу года отправит на турецкий рынок около 300 автомобилей





Уточняется, что экспорту подлежит не только Lada 4 x 4, но и новые модели, которые автоконцерн сейчас производит. В планах компании увеличить объемы поставок уже в 2019 году. В Минпромторге добавили, что «Группа ГАЗ» также попытается увеличить свою долю на турецком рынке. Напомним, что сейчас в этой стране у бренда есть около 40 дилерских пунктов и 11 сервисных точек.Ключевое внимание планируют уделить линейке «ГАЗель NEXT». Примечательно, что часть из входящих в ее состав фургонов собираются на предприятиях Турции уже почти 5 лет. Согласно расчётам «Группы ГАЗ», при самом удачном раскладе в 2022 году компания получит не менее 5 % турецкого рынка легких коммерческих транспортных средств.