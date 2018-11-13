АвтоВАЗ к концу года отправит на турецкий рынок около 300 автомобилей
По информации представителей «АвтоВАЗ», в этом году компания отправит в Турцию не менее 300 транспортных средств. Предполагается, что это станет первым шагом к завоеванию турецкого автомобильного рынка.
Уточняется, что экспорту подлежит не только Lada 4 x 4, но и новые модели, которые автоконцерн сейчас производит. В планах компании увеличить объемы поставок уже в 2019 году. В Минпромторге добавили, что «Группа ГАЗ» также попытается увеличить свою долю на турецком рынке. Напомним, что сейчас в этой стране у бренда есть около 40 дилерских пунктов и 11 сервисных точек.
Ключевое внимание планируют уделить линейке «ГАЗель NEXT». Примечательно, что часть из входящих в ее состав фургонов собираются на предприятиях Турции уже почти 5 лет. Согласно расчётам «Группы ГАЗ», при самом удачном раскладе в 2022 году компания получит не менее 5 % турецкого рынка легких коммерческих транспортных средств.
Уточняется, что экспорту подлежит не только Lada 4 x 4, но и новые модели, которые автоконцерн сейчас производит. В планах компании увеличить объемы поставок уже в 2019 году. В Минпромторге добавили, что «Группа ГАЗ» также попытается увеличить свою долю на турецком рынке. Напомним, что сейчас в этой стране у бренда есть около 40 дилерских пунктов и 11 сервисных точек.
Ключевое внимание планируют уделить линейке «ГАЗель NEXT». Примечательно, что часть из входящих в ее состав фургонов собираются на предприятиях Турции уже почти 5 лет. Согласно расчётам «Группы ГАЗ», при самом удачном раскладе в 2022 году компания получит не менее 5 % турецкого рынка легких коммерческих транспортных средств.
Экономика
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 20:44