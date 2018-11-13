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Ольга Бузова рассказала, что стройна и красива из-за отсутствия алкоголя

Известная ведущая и популярная певица Ольга Бузова уверена, что стройна и красива из-за здоровой пищи.

Звезда «Дома-2» позиционирует себя эталоном красоты и стройности. Многие её поклонницы идут на любые подвиги, чтобы походить на знаменитость.

Ольга Бузова рассказала, что стройна и красива из-за отсутствия алкоголя

Не раз у Ольги спрашивали секрет внешности, ведь никто не верит, что это все от природы. И вот звезда приоткрыла завесу тайны.

Бузова рассказывает, что в ее рационе нет спиртного, хотя на отдыхе иногда она позволяет себе один бокал настоящего шампанского. А перед важными встречами Ольга кушает паровые котлетки и из напитков предпочитает чай с лимоном.

Девушка также может позволить себе куриный супчик и свежий сок.

Ольга Бузова рассказала, что стройна и красива из-за отсутствия алкоголя

Не так давно Бузова скорректировала меню и сделала упор на правильное, а отнюдь не диетическое питание. Теледива опасается, что из-за низкокалорийных блюд организм перестанет нормально функционировать, и ей опять будет плохо на концерте.

А ведь "на носу" концерт в "Крокус Сити Холл".



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:30

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