Ольга Бузова рассказала, что стройна и красива из-за отсутствия алкоголя





Звезда «Дома-2» позиционирует себя эталоном красоты и стройности. Многие её поклонницы идут на любые подвиги, чтобы походить на знаменитость.Не раз у Ольги спрашивали секрет внешности, ведь никто не верит, что это все от природы. И вот звезда приоткрыла завесу тайны.Бузова рассказывает, что в ее рационе нет спиртного, хотя на отдыхе иногда она позволяет себе один бокал настоящего шампанского. А перед важными встречами Ольга кушает паровые котлетки и из напитков предпочитает чай с лимоном.Девушка также может позволить себе куриный супчик и свежий сок.Не так давно Бузова скорректировала меню и сделала упор на правильное, а отнюдь не диетическое питание. Теледива опасается, что из-за низкокалорийных блюд организм перестанет нормально функционировать, и ей опять будет плохо на концерте.А ведь "на носу" концерт в "Крокус Сити Холл".