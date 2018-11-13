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Анджелина Джоли обижена на фанатов и журналистов

Звезда Голливуда Анджелина Джоли обижена на фанатов и журналистов за то, что стала в их глазах «антигероем» после скандального развода с Брэдом Питтом. Она объясняет, что делала всё для блага своих шестерых детей, и обижается на непонимание окружающих.

Анджелина Джоли обижена на фанатов и журналистов

Некоторые поклонники звёздной пары Брэда и Анджелины не перестают обвинять её в коварстве и жестокости. Люди же, близкие к Джоли уверяют, что она хорошая мать и всегда руководствуется только интересами своих юных наследников. Инсайдеры рассказывают, что Анджелина во время бракоразводного процесса тяжело переживала, когда в СМИ её выставляли «отрицательным персонажем».

Прошло уже более двух лет со времени разрыва отношений между Питтом и Джоли, однако недавно актриса призналась, что с огромным трудом представляет свою жизнь без него. Она утверждает, что приняла факт их раздельного друг от друга существования, но несмотря на это, двигаться вперёд без Брэда рядом ей будет невероятно сложно.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 20:18

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