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Неубиваемый смартфон был представлен компанией Poptel

Компания Poptel представила новую модель телефона P60. Гаджет отличается хорошей защитой корпуса

Неубиваемый смартфон был представлен компанией Poptel
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Этот телефон способен выдержать сильный удар и даже падение, также он оснащён защитой от пыли и воды IP68. Гаджет при погружении в воду на один час продолжит своё функционирование после извлечения оттуда. Сенсор экрана реагирует и на мокрые руки. Эта новинка оснащена прочным металлическим корпусом и наличием подвесных бамперов, которые и обеспечивают ударопрочность P60. Телефон будет представлен в торговых точках в чёрной, зелёной и оранжевой палитре цветов.

Poptel P60 имеет 5,7-дюймовый экран с защитой Gorilla Glass. Ёмкость оперативной памяти составляет 6 ГБ. Наличие поддержки NFC, системы распознования лиц и сканера отпечатков пальцев. Ёмкость батареи впечатляет - 5000 мАч.

Продавать данный гаджет планируется чуть больше 259 долларов.



 
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Добавил: Зверева Кристина Сегодня, 08:00

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