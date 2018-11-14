Неубиваемый смартфон был представлен компанией Poptel





Этот телефон способен выдержать сильный удар и даже падение, также он оснащён защитой от пыли и воды IP68. Гаджет при погружении в воду на один час продолжит своё функционирование после извлечения оттуда. Сенсор экрана реагирует и на мокрые руки. Эта новинка оснащена прочным металлическим корпусом и наличием подвесных бамперов, которые и обеспечивают ударопрочность P60. Телефон будет представлен в торговых точках в чёрной, зелёной и оранжевой палитре цветов.Poptel P60 имеет 5,7-дюймовый экран с защитой Gorilla Glass. Ёмкость оперативной памяти составляет 6 ГБ. Наличие поддержки NFC, системы распознования лиц и сканера отпечатков пальцев. Ёмкость батареи впечатляет - 5000 мАч.Продавать данный гаджет планируется чуть больше 259 долларов.