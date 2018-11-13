Игра Fallout 76 от Bethesda появилась в доступе раньше запланированного релиза
Игра Fallout 76 от Bethesda появилась в свободном доступе раньше запланированного релиза. Официальный выход назначен на завтра, 14 ноября, но уже несколько часов пользователи со всего мира сообщают, что она доступна в любых уголках мира и на разных устройствах.
Эксперты считают, что игра Fallout 76 вышла якобы раньше запланированного релиза из-за того, что в отдельных уголках мира уже давно наступила полночь, а значит и 14-е число. Автоматически запущенные сервера с игрой, видимо, сработали единовременно, что и привело к случившемуся. В любом случае поклонники игры этому только рады, отметив, что уже успели заметить исправление существующих в бета-версии багов.
Боевик уже успели протестировать и юзеры из России. Пользователи утверждают, что новая Fallout 76 без проблем запускается как на консолях, так и на компьютерах.
Эксперты считают, что игра Fallout 76 вышла якобы раньше запланированного релиза из-за того, что в отдельных уголках мира уже давно наступила полночь, а значит и 14-е число. Автоматически запущенные сервера с игрой, видимо, сработали единовременно, что и привело к случившемуся. В любом случае поклонники игры этому только рады, отметив, что уже успели заметить исправление существующих в бета-версии багов.
Боевик уже успели протестировать и юзеры из России. Пользователи утверждают, что новая Fallout 76 без проблем запускается как на консолях, так и на компьютерах.
Технологии
Добавил: Oksana Сегодня, 20:06