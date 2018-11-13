Игра Fallout 76 от Bethesda появилась в доступе раньше запланированного релиза





Эксперты считают, что игра Fallout 76 вышла якобы раньше запланированного релиза из-за того, что в отдельных уголках мира уже давно наступила полночь, а значит и 14-е число. Автоматически запущенные сервера с игрой, видимо, сработали единовременно, что и привело к случившемуся. В любом случае поклонники игры этому только рады, отметив, что уже успели заметить исправление существующих в бета-версии багов.Боевик уже успели протестировать и юзеры из России. Пользователи утверждают, что новая Fallout 76 без проблем запускается как на консолях, так и на компьютерах.