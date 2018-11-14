Баста выпустил новый клип о любовной драме «Я почти погиб»
Известный рэпер Баста выпустил новый клип о любви, который получил название «Я почти погиб». Композиция вошла в альбом исполнителя «Баста 5, часть 2».
В центре сюжета разворачиваются сложные отношения Басты и его экранной возлюбленной. Сам же ролик снят в мрачный тонах. Визуально видеоработа напоминает еще один клип Василия Вакуленко на композицию «Буду».
В комментариях под видеороликом многие начали писать негатив. По словам слушателей, им надоело слушать грустные композиции от Басты. Также многие раскритиковали сценарий клип, назвав его скучным. Отметили пользователи и длительное вступление.
В центре сюжета разворачиваются сложные отношения Басты и его экранной возлюбленной. Сам же ролик снят в мрачный тонах. Визуально видеоработа напоминает еще один клип Василия Вакуленко на композицию «Буду».
В комментариях под видеороликом многие начали писать негатив. По словам слушателей, им надоело слушать грустные композиции от Басты. Также многие раскритиковали сценарий клип, назвав его скучным. Отметили пользователи и длительное вступление.
Культура
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 07:00