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Названа дата выхода последнего сезона «Игры престолов»

Представители телеканала НВО назвали точную дату выхода заключительного сезона популярной киносаги «Игра престолов». Известно, что новые эпизоды покажут в апреле следующего года.

Названа дата выхода последнего сезона «Игры престолов»

Отмечается, что в новом сезоне зрители смогут увидеть захватывающие битвы, пережить вместе с героями предательство, посмотреть, как они идут на риск, какой ценой дается каждая смерть ради получения трона. Фанаты с нетерпением ждут выхода серий. Многих расстраивает тот факт, что восьмой сезон «Игры престолов» будет заключительным.

В августе появлялась информация о том, что релиз серий планировали отложить. Как сообщил кинематографист Джо Бауэор, который ответственен за визуальные эффекты, проект номинируют на получение «Эмми» в 2020 году. Сериал должен выйти в промежутке 1 июня 2019 года – 31 мая 2020 года, чтобы претендовать на награду.

Премьера первого сезона «Игры престолов» состоялась на канале НВО в 2011 году. Показ седьмой части завершился 28 августа. Последний эпизод стал самым просматриваемым.



 
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Культура
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 19:51

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