Составлен рейтинг городов РФ, в которых покупают больше новых автомобилей





Согласно статистическим данным аналитиков из агентства АВТОСТАТ, с начала текущего года в ряде городов России отмечается прирост сделок по покупке новых автомобилей. В Казани, например, занявшей в списке первую строку, объём продаж поднялся на 5%, а всего было реализовано 18,3 тыс. машин. На втором месте расположился Екатеринбург с приростом покупателей в 18% и 17,1 тыс. проданных экземпляров.Третьим лидером в рейтинге городов РФ, в которых покупают наибольшее количество новых автомобилей, стала Самара. Здесь число покупателей выросло на 10% а в количественном показателе это выглядит как 14,5 тыс. проданных машин с начала текущего года. Далее по списку следуют Нижний Новгород, Уфа, Краснодар, Челябинск, Ростов-на-Дону, Воронеж и Пермь.