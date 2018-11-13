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Мама Тимати поздравила его экс-возлюбленную Алену Шишкову с днём рождения

Мама популярного рэпера Тимати поздравила его экс-возлюбленную Алёну Шишкову с днём рождения, который модель отпраздновала вчера, 12 ноября. Она пообещала быть всегда рядом с Алёной и помогать при любых обстоятельствах.

Мама Тимати поздравила его экс-возлюбленную Алену Шишкову с днём рождения

Рэпер Тимур Юнусов, больше известный как Тимати, и модель Алёна Шишкова встречались несколько лет. Бывшие влюблённые даже имеют общую дочь Алису. Несмотря на это пара рассталась, но тёплые дружеские отношения сохранила и по сей день. Замечательные отношения сложились и между мамой рэпера Симоной Юнусовой с его бывшей девушкой. Алёна позволяет бабушке встречаться с внучкой, принимать активное участие в её воспитании.

Поэтому не удивительно, что Симона была одной из первых, поздравивших модель с её 26-летием. Симона не пожалела в адрес несостоявшейся невестки тёплых слов и опубликовала несколько совместных снимков с Алёной и Алисой. Подписала кадры с нежностью, пожелав своим девочкам здоровья и счастья.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 19:49

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