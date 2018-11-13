Мама Тимати поздравила его экс-возлюбленную Алену Шишкову с днём рождения

Рэпер Тимур Юнусов, больше известный как Тимати, и модель Алёна Шишкова встречались несколько лет. Бывшие влюблённые даже имеют общую дочь Алису. Несмотря на это пара рассталась, но тёплые дружеские отношения сохранила и по сей день. Замечательные отношения сложились и между мамой рэпера Симоной Юнусовой с его бывшей девушкой. Алёна позволяет бабушке встречаться с внучкой, принимать активное участие в её воспитании.Поэтому не удивительно, что Симона была одной из первых, поздравивших модель с её 26-летием. Симона не пожалела в адрес несостоявшейся невестки тёплых слов и опубликовала несколько совместных снимков с Алёной и Алисой. Подписала кадры с нежностью, пожелав своим девочкам здоровья и счастья.