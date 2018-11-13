АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Уровень уличного насилия в США растёт в более тёплые зимы
EUR 76.09 USD 67.52
Курс валют на 13.11.2018

Юрист пояснил, почему возобновили дело Талькова

Юрист объяснил, почему спустя множество лет было возобновлено дело об убийстве музыканта Игоря Толкова. Якобы появились данные, которые уточняют обстоятельства совершенного преступления.

Юрист пояснил, почему возобновили дело Талькова

В таком случае давность не является помехой для возобновления следствия. Юрист напомнил, что, скорее всего, дело было не закрыто, а просто приостановлено. Что касается срока исковой давности по убийству, но он является довольно большим. Если расследование возобновилось, то существует перспектива раскрытия.

Информация о возобновлении уголовного производства по факту убийства Игоря Талькова появилась во вторник, 13 ноября. Это решение удивило сына артиста. По его словам, многие снова хотят просто поговорить на данную тему.

Талькова застрелили в 1991 году во дворце спорта «Юбилейный», когда он находился возле гримерки. Подозреваемым по делу выступил администратор группы «Спасательный круг», который сейчас находится в розыске.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Общество
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 19:45

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Анджелина Джоли обижена на фанатов и журналистов
Игра Fallout 76 от Bethesda появилась в доступе
Учёные рассказали о различиях между женским и
Названа дата выхода последнего сезона «Игры
Мама Тимати поздравила его экс-возлюбленную Алену
Юрист пояснил, почему возобновили дело Талькова
Составлен рейтинг городов РФ, в которых покупают
Юлия Самойлова написала новую песню и посвятила
Уровень уличного насилия в США растёт в более
Судебные приставы разыскивают Земфиру из-за
Apple Watch будут подглядывать за владельцем
Голая Алёна Водонаева в Instagram презентовала
Фанаты Юлии Волковой подозревают, что она
LG готовит флагманские смартфоны V50, V60, V70,
Аналитики Райффайзенбанка назвали срок нового
Значимой потере веса при ожирении способствуют
В Турции найдены два человеческих следа возрастом
Пикап Toyota Hilux получил новую спецверсию в
Яна Кошкина показала эротический танец в Instagram
Елена Летучая призналась, что больше года не ест
В Москве начали судить косметолога, которая
В конце ноября в Лос-Анджелесе будет презентовано
Учёные: Атмосферный биом колеблется в зависимости
Солистка "А-студио" Кети Топурия показала
СК возобновил расследование дела об убийстве
Животные помогают мальчику с синдромом Тауретта
Toyota отзывает в России из-за электропроводки
Древнеегипетский папирус оказался описанием
Виктор Дробыш: Николай Носков вернулся к работе
Раскрыты преимущества Су-57 перед зарубежными
Просмотреть все новости