Юрист пояснил, почему возобновили дело Талькова
Юрист объяснил, почему спустя множество лет было возобновлено дело об убийстве музыканта Игоря Толкова. Якобы появились данные, которые уточняют обстоятельства совершенного преступления.
В таком случае давность не является помехой для возобновления следствия. Юрист напомнил, что, скорее всего, дело было не закрыто, а просто приостановлено. Что касается срока исковой давности по убийству, но он является довольно большим. Если расследование возобновилось, то существует перспектива раскрытия.
Информация о возобновлении уголовного производства по факту убийства Игоря Талькова появилась во вторник, 13 ноября. Это решение удивило сына артиста. По его словам, многие снова хотят просто поговорить на данную тему.
Талькова застрелили в 1991 году во дворце спорта «Юбилейный», когда он находился возле гримерки. Подозреваемым по делу выступил администратор группы «Спасательный круг», который сейчас находится в розыске.
В таком случае давность не является помехой для возобновления следствия. Юрист напомнил, что, скорее всего, дело было не закрыто, а просто приостановлено. Что касается срока исковой давности по убийству, но он является довольно большим. Если расследование возобновилось, то существует перспектива раскрытия.
Информация о возобновлении уголовного производства по факту убийства Игоря Талькова появилась во вторник, 13 ноября. Это решение удивило сына артиста. По его словам, многие снова хотят просто поговорить на данную тему.
Талькова застрелили в 1991 году во дворце спорта «Юбилейный», когда он находился возле гримерки. Подозреваемым по делу выступил администратор группы «Спасательный круг», который сейчас находится в розыске.
Общество
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 19:45