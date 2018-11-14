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Google Chrome Labs запускает бесплатное приложение для сжатия фото

Подразделение Google Chrome Labs запустило бесплатное онлайн-приложение, предназначенное для подготовки фото к выкладке в интернете. После осуществления загрузки фоторедактора Squoosh, его использование будет осуществляться даже без доступа к интернету.

Google Chrome Labs запускает бесплатное приложение для сжатия фото

В интернете уже существуют подобные сервисы, но Squoosh выделяется незамысловатостью интерфейса и скоростью работы.

Лучшая совместимость в работе наблюдается у данного приложения с Google Chrome, но и другие браузеры также смогут осуществить запуск этого фоторедактора. Браузеры мобильных телефонов тоже поддерживают функцию загрузки Squoosh.

Самое интересное, что работа заявленного редактора продолжается даже без наличия соединения с интернетом, так как обработка фото происходит не на сервисе Google, а внутри браузера, не расходуя трафик.

Squoosh изменяет фотографии различных форматов, таких как PNG, JPG и редактирует размер и цветовую палитру изображения. Получившееся изображение отображается в окне браузера, где появляется снимок до и после изменения редактором. Обработанное фото можно сразу сохранить на компьютер, осуществив нажатие кнопки, находящейся внизу экрана.



 
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Добавил: Зверева Кристина Сегодня, 06:00

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