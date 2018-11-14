Google Chrome Labs запускает бесплатное приложение для сжатия фото





В интернете уже существуют подобные сервисы, но Squoosh выделяется незамысловатостью интерфейса и скоростью работы.Лучшая совместимость в работе наблюдается у данного приложения с Google Chrome, но и другие браузеры также смогут осуществить запуск этого фоторедактора. Браузеры мобильных телефонов тоже поддерживают функцию загрузки Squoosh.Самое интересное, что работа заявленного редактора продолжается даже без наличия соединения с интернетом, так как обработка фото происходит не на сервисе Google, а внутри браузера, не расходуя трафик.Squoosh изменяет фотографии различных форматов, таких как PNG, JPG и редактирует размер и цветовую палитру изображения. Получившееся изображение отображается в окне браузера, где появляется снимок до и после изменения редактором. Обработанное фото можно сразу сохранить на компьютер, осуществив нажатие кнопки, находящейся внизу экрана.