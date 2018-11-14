Счастливые родители Млодик и Виторган не нарадуются на свою 9-месячную малышку





У 78-летнего актёра Эммануила Виторгана и 56-летней бизнес-леди Ирины Млодик дочь Эстель родилась девять месяцев назад. С тех пор «молодые» родители не могут нарадоваться счастью, поселившемуся в их доме с появлением крохи.Недавно Ирина решилась поделиться радостями материнства. Она рассказывает, что девочка растёт очень умненькой и на удивление спокойной. Млодик и Виторган стараются проводит с дочкой как можно больше времени и даже берут её с собой на гастроли. Ирина поделилась, что Эстель удивительно терпеливый ребёнок. Когда у неё резались первые зубки, она не капризничала и не плакала. Бизнес-леди уверена, что таких деток больше нет, и она у них чудо.Между тем слухи о том, что 56-летняя Ирина не могла родить малышку самостоятельно, не утихают до сих пор. До сих пор есть приверженцы версии о том, что супруги прибегли к процедуре ЭКО, в результате которой и родилась девочка.