Уровень уличного насилия в США растёт в более тёплые зимы





Новое исследование сотрудников Университета Колорадо в Боулдере установило удивительную взаимосвязь между уровнем уличного насилия и тёплыми зимами в США, доказав, что в этот период количество нападений возрастает. Объясняют эксперты это тем, что при отсутствии суровых холодов люди чаще выходят на улицу, где наблюдается более ранний сезонный заход солнца. Ещё одним фактором становится недостаточно удобная для самозащиты объёмная одежда. Исследователи использовали мощные методы анализа климата, чтобы установить взаимосвязь между колебаниями климата и уровнем насильственной преступности в городах США с 1979 года. Долгосрочные тенденции, обусловленные многими социальными факторами, создают «основу» для нового анализа. «Следовательно, мы рассмотрели различия в показателях преступности с этой базой», - сказал один из членов исследовательской группы Университета Колорадо в Боулдере. Ежемесячно эксперты получали данные о насильственных и имущественных преступлениях из более чем 16 000 городов непосредственно из ФБР, в частности, в рамках Единой системы отчетности о преступности (UCR). Они разделили данные по широким климатическим регионам в Соединенных Штатах, а затем измерили силу взаимоотношений между климатическими переменными и преступностью в каждом регионе.Объединение этих наборов данных показало прочную взаимосвязь между преступностью и температурой, в частности, в том числе более сильную корреляцию зимой, чем в летние месяцы. Например, зимой в северо-восточной части Соединенных Штатов только изменение температуры могло объяснить более половины ежегодных взлетов и падений уровня преступности. Летом соотношение между температурой и преступностью уменьшилось.