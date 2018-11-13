АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Уровень уличного насилия в США растёт в более тёплые зимы
EUR 76.09 USD 67.52
Курс валют на 13.11.2018

Юлия Самойлова написала новую песню и посвятила её погибшему крестнику

Певица Юлия Самойлова написала новую песню, которую посвятила подруге Кристине и крестнику Тёме, погибшим в аварии, произошедшей девятого ноября в Подмосковье. Юлия узнала об этом горе только спустя три дня.

Юлия Самойлова написала новую песню и посвятила её погибшему крестнику

Юлия Самолова, представлявшая в этом году Россию на «Евровидении», поделилась с поклонниками в социальных сетях трагедией, произошедшей в её жизни. Страшная авария унесла жизни двух дорогих певице людей – близкой подруги и крестника. Самойловой сообщили об этом через три дня после трагедии.

Представитель артистки рассказал, что Юля, будучи в тяжёлом эмоциональном состоянии, написала новую песню, которую посвятила крестнику Тёме. Также сообщил, что Самойлова очень тяжело переживает горе, и он беспокоится о её здоровье.

Пользователи социальных сетей выражают Юлии искренние соболезнования в связи с тяжелейшей утратой, советуют держаться и хранить светлую память о трагически погибших дорогих людях.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 19:24

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Бузова рассказала, что стройна и красива
Анджелина Джоли обижена на фанатов и журналистов
Игра Fallout 76 от Bethesda появилась в доступе
Учёные рассказали о различиях между женским и
Названа дата выхода последнего сезона «Игры
Мама Тимати поздравила его экс-возлюбленную Алену
Юрист пояснил, почему возобновили дело Талькова
Составлен рейтинг городов РФ, в которых покупают
Юлия Самойлова написала новую песню и посвятила
Уровень уличного насилия в США растёт в более
Судебные приставы разыскивают Земфиру из-за
Apple Watch будут подглядывать за владельцем
Голая Алёна Водонаева в Instagram презентовала
Фанаты Юлии Волковой подозревают, что она
LG готовит флагманские смартфоны V50, V60, V70,
Аналитики Райффайзенбанка назвали срок нового
Значимой потере веса при ожирении способствуют
В Турции найдены два человеческих следа возрастом
Пикап Toyota Hilux получил новую спецверсию в
Яна Кошкина показала эротический танец в Instagram
Елена Летучая призналась, что больше года не ест
В Москве начали судить косметолога, которая
В конце ноября в Лос-Анджелесе будет презентовано
Учёные: Атмосферный биом колеблется в зависимости
Солистка "А-студио" Кети Топурия показала
СК возобновил расследование дела об убийстве
Животные помогают мальчику с синдромом Тауретта
Toyota отзывает в России из-за электропроводки
Древнеегипетский папирус оказался описанием
Виктор Дробыш: Николай Носков вернулся к работе
Просмотреть все новости