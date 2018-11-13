Юлия Самойлова написала новую песню и посвятила её погибшему крестнику

Юлия Самолова, представлявшая в этом году Россию на «Евровидении», поделилась с поклонниками в социальных сетях трагедией, произошедшей в её жизни. Страшная авария унесла жизни двух дорогих певице людей – близкой подруги и крестника. Самойловой сообщили об этом через три дня после трагедии.Представитель артистки рассказал, что Юля, будучи в тяжёлом эмоциональном состоянии, написала новую песню, которую посвятила крестнику Тёме. Также сообщил, что Самойлова очень тяжело переживает горе, и он беспокоится о её здоровье.Пользователи социальных сетей выражают Юлии искренние соболезнования в связи с тяжелейшей утратой, советуют держаться и хранить светлую память о трагически погибших дорогих людях.