Фанаты Юлии Волковой подозревают, что она беременна





Юлия Волкова сфотографировалась в лифте, после этого опубликовала снимок в интернете, вызвав ажиотаж общественности. Фанаты заподозрили, что звезда находится в ожидании второго ребёнка, так как на этом фото она позировала в платье широкого покроя. Но ракурс такой, что не даёт однозначного ответа на многочисленные вопросы о беременности певицы, то ли это и правда округлившийся живот, то ли просто такой крой платья, придающий полноту фигуре.Через некоторое время после публикации фото певица заявила о том, что не является беременной. Поклонники не поверили, так как большинство звезд боится афишировать свою беременность на ранних сроках.Певица в 2018 году вышла замуж, но имя своего супруга до сих пор хранит в тайне от поклонников.