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Фанаты Юлии Волковой подозревают, что она беременна

Певица Юлия Волкова выложила своё новое фото на своей странице в Instagram, которое вызвало интерес поклонников певицы. Фанаты разглядели на снимке округлившийся живот звезды.

Фанаты Юлии Волковой подозревают, что она беременна

Юлия Волкова сфотографировалась в лифте, после этого опубликовала снимок в интернете, вызвав ажиотаж общественности. Фанаты заподозрили, что звезда находится в ожидании второго ребёнка, так как на этом фото она позировала в платье широкого покроя. Но ракурс такой, что не даёт однозначного ответа на многочисленные вопросы о беременности певицы, то ли это и правда округлившийся живот, то ли просто такой крой платья, придающий полноту фигуре.

Через некоторое время после публикации фото певица заявила о том, что не является беременной. Поклонники не поверили, так как большинство звезд боится афишировать свою беременность на ранних сроках.

Певица в 2018 году вышла замуж, но имя своего супруга до сих пор хранит в тайне от поклонников.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Зверева Кристина Сегодня, 18:35

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