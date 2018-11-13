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Аналитики Райффайзенбанка назвали срок нового обвала рубля

Новый срок обвала российского рубля озвучили аналитики Райффайзенбанка. По мнению авторитетных экспертов, падение отечественной валюты ожидается к Новому году.

Аналитики Райффайзенбанка назвали срок нового обвала рубля

По предварительным подсчетам, рубль преодолеет психологический барьер в 70 рублей за доллар. Это произойдет, если цены на нефть будут составлять около 70 долларов за баррель, а Минфин РФ не будет осуществлять операций по закупке валюты.

Специалисты подчеркнули, что сальдо счета октябрьских операций составляет 12,1 миллиарда долларов. В том же месяце уровень оттока капитала приобрел рекордные масштабы и преодолел отметку в 10 миллиардов долларов.

Руководство Центробанка решило в сентябре не закупать валюту, сетуя на слишком сильные курсовые скачки. Взамен Минфин получил средства из золотовалютных резервов.



 
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Экономика / Главные новости
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 18:27

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