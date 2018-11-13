Аналитики Райффайзенбанка назвали срок нового обвала рубля





По предварительным подсчетам, рубль преодолеет психологический барьер в 70 рублей за доллар. Это произойдет, если цены на нефть будут составлять около 70 долларов за баррель, а Минфин РФ не будет осуществлять операций по закупке валюты.Специалисты подчеркнули, что сальдо счета октябрьских операций составляет 12,1 миллиарда долларов. В том же месяце уровень оттока капитала приобрел рекордные масштабы и преодолел отметку в 10 миллиардов долларов.Руководство Центробанка решило в сентябре не закупать валюту, сетуя на слишком сильные курсовые скачки. Взамен Минфин получил средства из золотовалютных резервов.