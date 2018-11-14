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Пользователи iOS пожаловались на блокировку Apple ID

Владельцы «яблочных» девайсов внезапно столкнулись с невозможностью использования Apple ID. Чтобы восстановить доступ к учетной записи пользователи должны ответить на вопрос или ввести номер телефона. В некоторых случаях им приходилось и вовсе сбрасывать пароли.

Пользователи iOS пожаловались на блокировку Apple ID

В случае блокировки учетной записи, операционная система iOS в настройках предупредит юзера о необходимости смены некоторых настроек Apple ID. Помимо этого, у пользователей может потеряться доступ к популярным сервисам вроде iMessage, iCloud и Apple Music, если личность владельца так и не будет подтверждена. Решение проблемы кроется в повторном вводе пароля для обновления информации учётной записи, хранящейся на гаджете.

Впрочем, некоторым пользователям не помог даже этот совет. На данный момент неизвестно, что именно повлекло за собой эту проблему. Возможно, Apple ID была подвержена массовой хакерской атаке, из-за чего американской корпорации пришлось сбросить пароли, либо же причина кроется в самой Apple.



 
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Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 03:00

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