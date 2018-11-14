Фотографы сделали снимок Амаль Клуни с полуторагодовалым сыном на руках

Супруга американского актёра Джорджа Клуни Амаль – успешный юрист, любящая жена и заботливая мамочка. Ей удаётся прекрасно совмещать карьеру и семью. Хотя, как призналась в одном из интервью Амаль Клуни, до встречи с Джорджем она и не мечтала о замужестве и детях. Теперь же супруга знаменитого актёра уверена, что любовь и семья – это то, что делает людей счастливыми.Дети у звёздной пары родились в июне прошлого года. Это близнецы – Александр и Элла. Родители ограждают своих подрастающих малышей от внимания прессы, кадры с ними редко где можно увидеть. Но на днях фотографу всё же удалось сделать снимок Амаль и маленького Александра во время прогулки в центре Нью-Йорка. Малышка Элла в это время находилась с няней. Раньше Амаль Клуни упоминала о том, что ей сложно справляться с двумя детками сразу, и поэтому гуляет она с ними по очереди.