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Значимой потере веса при ожирении способствуют регулярные консультации
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Значимой потере веса при ожирении способствуют регулярные консультации

Исследователи из Университета Медицины Пенсильвании доказали, что регулярное поведенческое консультирование приводит к значительной потере веса при ожирении. Испытуемые, кроме разработанной диеты и плана физических нагрузок, в течение года получили также 21 индивидуальную консультацию о том, как вести себя в самых разных ситуациях, чтобы терять килограммы.

Значимой потере веса при ожирении способствуют регулярные консультации

В Университете Медицины в Пенсильвании группа исследователей провела эксперимент с участием трёх групп респондентов по 150 человек, страдающих ожирением, чтобы доказать, что регулярное поведенческое консультирование диетологом или просто медиком приводит к значимой потере веса. План для первой группы участников состоял из индивидуальных консультаций и рациона, не превышающего 1200-1800 калорий в сутки. Вторая группа, кроме поддержки специалиста и диеты принимала препарат лираглутид, уменьшающий ощущение голода и позволяющий быстрее насыщаться в процессе приёма пищи. Третья же группа план питания не получила, но посещала индивидуальные консультации и лираглутид. Результаты эксперимента показали, что участники первой группы (консультирование и диета) в среднем потеряли от 5% и больше массы тела. Респонденты, принимающие в дополнение ко всему лираглутид, а также пациенты третьей группы похудели также в пределах 5% от своего базового веса, не продемонстрировав значительного отрыва от первой группы.

Значимой потере веса при ожирении способствуют регулярные консультации

Подводя итоги своего масштабного исследования эксперты утверждают, что современная медицина должна брать ориентир на обучение и развитие врачей-диетологов, которые благодаря качественным регулярным поведенческим консультациям помогут множеству пациентов с ожирением справиться со своей проблемой за более короткий срок.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 18:18

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