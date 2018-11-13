Значимой потере веса при ожирении способствуют регулярные консультации





В Университете Медицины в Пенсильвании группа исследователей провела эксперимент с участием трёх групп респондентов по 150 человек, страдающих ожирением, чтобы доказать, что регулярное поведенческое консультирование диетологом или просто медиком приводит к значимой потере веса. План для первой группы участников состоял из индивидуальных консультаций и рациона, не превышающего 1200-1800 калорий в сутки. Вторая группа, кроме поддержки специалиста и диеты принимала препарат лираглутид, уменьшающий ощущение голода и позволяющий быстрее насыщаться в процессе приёма пищи. Третья же группа план питания не получила, но посещала индивидуальные консультации и лираглутид. Результаты эксперимента показали, что участники первой группы (консультирование и диета) в среднем потеряли от 5% и больше массы тела. Респонденты, принимающие в дополнение ко всему лираглутид, а также пациенты третьей группы похудели также в пределах 5% от своего базового веса, не продемонстрировав значительного отрыва от первой группы.Подводя итоги своего масштабного исследования эксперты утверждают, что современная медицина должна брать ориентир на обучение и развитие врачей-диетологов, которые благодаря качественным регулярным поведенческим консультациям помогут множеству пациентов с ожирением справиться со своей проблемой за более короткий срок.