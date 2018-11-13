Голая Алёна Водонаева в Instagram презентовала свою книгу «Голая»
Бывшая участница скандального реалити-шоу "Дом-2" Алена Водонаева тоже хочет стать писательницей, как и ведущая этого телепроекта Ольга Бузова. В этих целях она в Instagram презентовала свою книгу «Голая».
Водонаева раньше давала обещание выпустить свою книжку и вот, наконец, она сделала это. Надо отметить, что на обложке сама авторша в полностью обнажённом виде, но сидит таким образом, что все интересные места прикрыты.
Многие уже отметили, что этот "бестселлер" ждет судьба книжек Ксении Собчак и Ольги Бузовой. Напомним, творения этих девушек сегодня пылятся на полках магазинов.
Правда, сама Алена настроена весьма оптимистично и заявляет, что книга достойная и ее нужно обязательно прочесть.
Надо отметить, что многочисленные подписчики с нетерпением ждут творение Алёны, а недоброжелатели ждут книгу для того, чтобы посмеяться над очередной участницей "Дома-2".
Водонаева раньше давала обещание выпустить свою книжку и вот, наконец, она сделала это. Надо отметить, что на обложке сама авторша в полностью обнажённом виде, но сидит таким образом, что все интересные места прикрыты.
Многие уже отметили, что этот "бестселлер" ждет судьба книжек Ксении Собчак и Ольги Бузовой. Напомним, творения этих девушек сегодня пылятся на полках магазинов.
Правда, сама Алена настроена весьма оптимистично и заявляет, что книга достойная и ее нужно обязательно прочесть.
Надо отметить, что многочисленные подписчики с нетерпением ждут творение Алёны, а недоброжелатели ждут книгу для того, чтобы посмеяться над очередной участницей "Дома-2".