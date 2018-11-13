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Голая Алёна Водонаева в Instagram презентовала свою книгу «Голая»

Бывшая участница скандального реалити-шоу "Дом-2" Алена Водонаева тоже хочет стать писательницей, как и ведущая этого телепроекта Ольга Бузова. В этих целях она в Instagram презентовала свою книгу «Голая».

Водонаева раньше давала обещание выпустить свою книжку и вот, наконец, она сделала это. Надо отметить, что на обложке сама авторша в полностью обнажённом виде, но сидит таким образом, что все интересные места прикрыты.

Голая Алёна Водонаева в Instagram презентовала свою книгу «Голая»

Многие уже отметили, что этот "бестселлер" ждет судьба книжек Ксении Собчак и Ольги Бузовой. Напомним, творения этих девушек сегодня пылятся на полках магазинов.

Правда, сама Алена настроена весьма оптимистично и заявляет, что книга достойная и ее нужно обязательно прочесть.

Голая Алёна Водонаева в Instagram презентовала свою книгу «Голая»

Надо отметить, что многочисленные подписчики с нетерпением ждут творение Алёны, а недоброжелатели ждут книгу для того, чтобы посмеяться над очередной участницей "Дома-2".



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 18:39

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