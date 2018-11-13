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Пикап Toyota Hilux получил новую спецверсию в честь своего юбилея

В честь своего 50-летнего юбилея пикап Toyota Hilux получил новую спецверсию. Производство автомобиля с эффектным оформлением уже запущено.

Пикап Toyota Hilux получил новую спецверсию в честь своего юбилея

Компания выпустила большинство декоративных деталей в черном цвете. Речь идет о решетке радиатора, вставке внизу переднего бампера, зеркальном корпусе и дверных ручках. Угольно-черными стали 18-дюймовые диски в Toyota Hilux.

Специсполнение пикапа будет доступно только на японском рынке. Продажи стартуют 17 декабря нынешнего года. Новинки предлагаются только с движком на 2,4 литра и 150 лошадиных сил. В качестве коробки передач выступает автомат.

Параллельно в продажу поступят аксессуары для Toyota Hilux. Среди них числятся цветные вставки, дуга безопасности в кузов, альтернативная решетка радиатора, спортивный глушитель и брызговики.



 
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 18:12

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