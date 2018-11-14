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ASUS выпустит смартфон с тройной камерой и планшет на базе Chrome OS

Компания ASUS намерена выпустить смартфон с тройной камерой и планшет, который будет осуществлять работу на базе Chrome OS. Такой информацией поделился один из инсайдеров.

ASUS выпустит смартфон с тройной камерой и планшет на базе Chrome OS

Пока смартфон проходит под кодовым названием ZB634KL. Устройство получит не только тройную камеру, но и обзаведется 6,3-дюймовым экраном. В качестве однокристальной системы новинки от ASUS выступит процессор Qualcomm Snapdragon. Кроме этого, анонсирована поддержка сетей четвертого поколения. Возможно, речь идет о преемнике девайса Zenfone Max Pro (M1).

Источник сообщил, что производитель работает над планшетом. Его экран получит 10 дюймов. Обе новинки представят в рамках CES 2018.



 
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 00:00

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