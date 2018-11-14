ASUS выпустит смартфон с тройной камерой и планшет на базе Chrome OS





Пока смартфон проходит под кодовым названием ZB634KL. Устройство получит не только тройную камеру, но и обзаведется 6,3-дюймовым экраном. В качестве однокристальной системы новинки от ASUS выступит процессор Qualcomm Snapdragon. Кроме этого, анонсирована поддержка сетей четвертого поколения. Возможно, речь идет о преемнике девайса Zenfone Max Pro (M1).Источник сообщил, что производитель работает над планшетом. Его экран получит 10 дюймов. Обе новинки представят в рамках CES 2018.