ASUS выпустит смартфон с тройной камерой и планшет на базе Chrome OS
Компания ASUS намерена выпустить смартфон с тройной камерой и планшет, который будет осуществлять работу на базе Chrome OS. Такой информацией поделился один из инсайдеров.
Пока смартфон проходит под кодовым названием ZB634KL. Устройство получит не только тройную камеру, но и обзаведется 6,3-дюймовым экраном. В качестве однокристальной системы новинки от ASUS выступит процессор Qualcomm Snapdragon. Кроме этого, анонсирована поддержка сетей четвертого поколения. Возможно, речь идет о преемнике девайса Zenfone Max Pro (M1).
Источник сообщил, что производитель работает над планшетом. Его экран получит 10 дюймов. Обе новинки представят в рамках CES 2018.
Пока смартфон проходит под кодовым названием ZB634KL. Устройство получит не только тройную камеру, но и обзаведется 6,3-дюймовым экраном. В качестве однокристальной системы новинки от ASUS выступит процессор Qualcomm Snapdragon. Кроме этого, анонсирована поддержка сетей четвертого поколения. Возможно, речь идет о преемнике девайса Zenfone Max Pro (M1).
Источник сообщил, что производитель работает над планшетом. Его экран получит 10 дюймов. Обе новинки представят в рамках CES 2018.
Технологии
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 00:00