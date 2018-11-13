Ученые определили место обитания марсиан





Аппарат ExoMars, созданный для работы на Марсе, был отправлен в космос ещё в 2010 году, его приземление там планируется в марте 2021 года, где он и будет осуществлять поиск внеземных рас.Совместный проект России и Европы обозначил район высадки марсохода под названием ExoMars, так как считается, что миллиарды лет назад именно в этом месте находилось большое скопление воды. Второй локацией был выбран канал под названием ExoMars, который образовался благодаря масштабным затоплениям южной и северной части Марса. Эксперты также выдвигают предположение о том, что имеется возможность обнаружить жизнь в Aram Dorsum, находящегося севернее кратера Кроммелина.Джон Бриджес отмечает, что данное место посадки выбрано из-за почвы, идеально подходящей для бурения. Когда-то в этом месте были найдены полезные ископаемые, обогащённые глиной, также предполагают, что раньше здесь могло находиться и озеро.Учёные считают, что марсоход, просверлив грунт около двух метров в глубину, имеет все шансы найти там следы существования жизни, оставленных какими-либо существами инопланетных цивилизаций около 4 миллиардов лет назад, когда ещё на Марсе была вода.