Ученые определили место обитания марсиан
Группой учёных было обозначено место высадки на Марсе роботов, которым предстоит найти признаки жизни других цивилизаций на этой планете. Об том проинформировало общественность издание The Sun.
Аппарат ExoMars, созданный для работы на Марсе, был отправлен в космос ещё в 2010 году, его приземление там планируется в марте 2021 года, где он и будет осуществлять поиск внеземных рас.
Совместный проект России и Европы обозначил район высадки марсохода под названием ExoMars, так как считается, что миллиарды лет назад именно в этом месте находилось большое скопление воды. Второй локацией был выбран канал под названием ExoMars, который образовался благодаря масштабным затоплениям южной и северной части Марса. Эксперты также выдвигают предположение о том, что имеется возможность обнаружить жизнь в Aram Dorsum, находящегося севернее кратера Кроммелина.
Джон Бриджес отмечает, что данное место посадки выбрано из-за почвы, идеально подходящей для бурения. Когда-то в этом месте были найдены полезные ископаемые, обогащённые глиной, также предполагают, что раньше здесь могло находиться и озеро.
Учёные считают, что марсоход, просверлив грунт около двух метров в глубину, имеет все шансы найти там следы существования жизни, оставленных какими-либо существами инопланетных цивилизаций около 4 миллиардов лет назад, когда ещё на Марсе была вода.
Аппарат ExoMars, созданный для работы на Марсе, был отправлен в космос ещё в 2010 году, его приземление там планируется в марте 2021 года, где он и будет осуществлять поиск внеземных рас.
Совместный проект России и Европы обозначил район высадки марсохода под названием ExoMars, так как считается, что миллиарды лет назад именно в этом месте находилось большое скопление воды. Второй локацией был выбран канал под названием ExoMars, который образовался благодаря масштабным затоплениям южной и северной части Марса. Эксперты также выдвигают предположение о том, что имеется возможность обнаружить жизнь в Aram Dorsum, находящегося севернее кратера Кроммелина.
Джон Бриджес отмечает, что данное место посадки выбрано из-за почвы, идеально подходящей для бурения. Когда-то в этом месте были найдены полезные ископаемые, обогащённые глиной, также предполагают, что раньше здесь могло находиться и озеро.
Учёные считают, что марсоход, просверлив грунт около двух метров в глубину, имеет все шансы найти там следы существования жизни, оставленных какими-либо существами инопланетных цивилизаций около 4 миллиардов лет назад, когда ещё на Марсе была вода.