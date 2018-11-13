В Москве начали судить косметолога, которая портила внешность клиентам
В Москве начали судить косметолога, которая портила внешность своим клиенткам. Деятельность специалиста проверил Роспотребнадзор еще в 2014 году. Тогда были выявлены многочисленные нарушения.
В отношении косметолога было заведено уголовное дело. Первое судебное заседание уже состоялось. Посетителям салона вводились дешевые инъекции, в результате которых развивался абсцесс и появлялись воспаления на лице.
Сама же подсудимая отрицает свою виновность. Более детальная информация об этом инциденте пока не сообщается.
В отношении косметолога было заведено уголовное дело. Первое судебное заседание уже состоялось. Посетителям салона вводились дешевые инъекции, в результате которых развивался абсцесс и появлялись воспаления на лице.
Сама же подсудимая отрицает свою виновность. Более детальная информация об этом инциденте пока не сообщается.
Происшествия
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 17:38