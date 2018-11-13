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Ученые из США советуют худеющим чаще взвешиваться

Ученые из США советуют тем, кто мечтает похудеть, чаще взвешиваться. По их словам, это улучшит процесс сбрасывания лишних килограммов. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Ученые из США советуют худеющим чаще взвешиваться

Само же исследование касалось пользы взвешивания. Его провели специалисты из Университета Питтсбурга и Калифорнийского университета. Результаты предполагают, что люди, часто следящие за своим весом, сбрасывают его быстрее. По статистике они сбросили на 500 граммов больше, чем остальные.

Ученые объяснили, что человек, который становится на весы несколько раз в неделю, серьезно относится к процессу похудения. Также у людей перед глазами результата диеты. Это мотивирует еще больше отказаться от вредной пищи и прибегнуть к физическим нагрузкам. Выводы сделаны на основе эксперимента, участие в котором приняли 1000 взрослых человек.



 
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Наука
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 21:00

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