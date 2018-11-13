Учёные рассказали о различиях между женским и мужским мышлением





В журнале PNAS появились результаты масштабного исследования, проведённого совместно с телеканалом Channel 4. 700 тысяч зрителей посмотрели сериал об аутистах, в котором предлагалось пройти тест по "чтению мыслей". Участникам необходимо было взглянуть на разные фотографии глаз и определить одну из 4 испытываемых человеком эмоций, после чего сообщить свои варианты университету.Руководил исследованием Саймон Барон-Коэн, чьи более ранние наблюдения уже доказали разницу между мужским и женским мышлением. Статистика по новому тестированию показала, что представители сильного пола на 1,5 балла опережают в систематизации информации женщин. Последние же на 2 балла выигрывают в эмоциональном интеллекте.Однако для людей, имеющих аутизм, 37 тысяч из которых прошли тест канала Channel 4, таких различий нет. При этом на 0,5 балла мужчины с данным расстройством ЦНС опережают женщин.Так, на одну аутистку приходятся 3 аутиста, что вполне объяснимо, ведь заболевание зачастую связано с навязчивой систематизацией. Барон-Коэн считает, что данный навык обществу следует использовать, поскольку развившие его люди подмечают неочевидные детали, закономерности и понимают очень сложные механизмы.