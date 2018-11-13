Судебные приставы разыскивают Земфиру из-за задолженности по коммунальным платежам





Известно, что певица Земфира живёт в столичном районе Хамовники. Ещё в 2016 году у неё накопилась задолженность за оказанные коммунальные услуги на сумму в одиннадцать тысяч рублей. Компания «Жилищник района Хамовники» в том же году подала иск в суд и выиграла дело. По решению суда, Земфира была обязана в полном размере погасить свою задолженность. Однако по каким-то причинам она этого не сделала.Не погашен долг и по прошествии почти двух лет. В связи с этим Федеральной службой судебных приставов было возбуждено производство по возврату долга. Отмечают также, что у Земфиры есть задолженность по коммунальным платежам за квартиру в центре Москвы, которую она приобрела в 2003 году.