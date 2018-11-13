АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Уровень уличного насилия в США растёт в более тёплые зимы
EUR 76.09 USD 67.52
Курс валют на 13.11.2018

Судебные приставы разыскивают Земфиру из-за задолженности по коммунальным платежам

Недавно стало известно, что певицу Земфиру разыскивают судебные приставы из-за её задолженности по коммунальным платежам. Певица не погасила долг в одиннадцать тысяч рублей, который суд постановил оплатить ещё два года назад.

Судебные приставы разыскивают Земфиру из-за задолженности по коммунальным платежам

Известно, что певица Земфира живёт в столичном районе Хамовники. Ещё в 2016 году у неё накопилась задолженность за оказанные коммунальные услуги на сумму в одиннадцать тысяч рублей. Компания «Жилищник района Хамовники» в том же году подала иск в суд и выиграла дело. По решению суда, Земфира была обязана в полном размере погасить свою задолженность. Однако по каким-то причинам она этого не сделала.

Не погашен долг и по прошествии почти двух лет. В связи с этим Федеральной службой судебных приставов было возбуждено производство по возврату долга. Отмечают также, что у Земфиры есть задолженность по коммунальным платежам за квартиру в центре Москвы, которую она приобрела в 2003 году.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 19:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Бузова рассказала, что стройна и красива
Анджелина Джоли обижена на фанатов и журналистов
Игра Fallout 76 от Bethesda появилась в доступе
Учёные рассказали о различиях между женским и
Названа дата выхода последнего сезона «Игры
Мама Тимати поздравила его экс-возлюбленную Алену
Юрист пояснил, почему возобновили дело Талькова
Составлен рейтинг городов РФ, в которых покупают
Юлия Самойлова написала новую песню и посвятила
Уровень уличного насилия в США растёт в более
Судебные приставы разыскивают Земфиру из-за
Apple Watch будут подглядывать за владельцем
Голая Алёна Водонаева в Instagram презентовала
Фанаты Юлии Волковой подозревают, что она
LG готовит флагманские смартфоны V50, V60, V70,
Аналитики Райффайзенбанка назвали срок нового
Значимой потере веса при ожирении способствуют
В Турции найдены два человеческих следа возрастом
Пикап Toyota Hilux получил новую спецверсию в
Яна Кошкина показала эротический танец в Instagram
Елена Летучая призналась, что больше года не ест
В Москве начали судить косметолога, которая
В конце ноября в Лос-Анджелесе будет презентовано
Учёные: Атмосферный биом колеблется в зависимости
Солистка "А-студио" Кети Топурия показала
СК возобновил расследование дела об убийстве
Животные помогают мальчику с синдромом Тауретта
Toyota отзывает в России из-за электропроводки
Древнеегипетский папирус оказался описанием
Виктор Дробыш: Николай Носков вернулся к работе
Просмотреть все новости