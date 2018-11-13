СК возобновил расследование дела об убийстве певца Игоря Талькова
В Санкт-Петербурге следователи возобновили расследование дела об убийстве знаменитого певца Игоря Талькова. Потерпевшей стороной признана его вдова. Об этом во вторник, 13 ноября, сообщили в региональном СК.
Уголовное дело возбуждено по статье 102 УК РСФСР. Убийство произошло 6 октября 1991 года во дворце спорта «Юбилейный».
Мать артиста умерла, поэтому потерпевшей по делу выступила его вдова. Более детальная информация не сообщается.
Уголовное дело возбуждено по статье 102 УК РСФСР. Убийство произошло 6 октября 1991 года во дворце спорта «Юбилейный».
Мать артиста умерла, поэтому потерпевшей по делу выступила его вдова. Более детальная информация не сообщается.
Происшествия
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 17:14