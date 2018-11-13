Apple Watch будут подглядывать за владельцем





Соответствующий девайс купертиновцы уже запатентовали. Новое устройство от Apple позволит общаться по видеосвязи, защитит виртуальный кошелек юзера.Документация предполагает, что в дисплей часов будет встроена камера. Таким образом, появится возможность общаться с друзьями по FaceTime, делать селфи и проводить бесконтактную оплату посредством Face ID. Пока отсутствует информация по поводу того, будет ли девайс запущен в серию.Последняя вариации умных часов Apple Watch 4 была выпущена 12 сентября. Отличительная особенность устройства – система контроля за устойчивостью.