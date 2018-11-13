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Apple Watch будут подглядывать за владельцем

Apple Watch, оснащенные специальной камерой, станут подглядывать за владельцем. Они делают девайс еще более автономным.

Apple Watch будут подглядывать за владельцем

Соответствующий девайс купертиновцы уже запатентовали. Новое устройство от Apple позволит общаться по видеосвязи, защитит виртуальный кошелек юзера.

Документация предполагает, что в дисплей часов будет встроена камера. Таким образом, появится возможность общаться с друзьями по FaceTime, делать селфи и проводить бесконтактную оплату посредством Face ID. Пока отсутствует информация по поводу того, будет ли девайс запущен в серию.

Последняя вариации умных часов Apple Watch 4 была выпущена 12 сентября. Отличительная особенность устройства – система контроля за устойчивостью.



 
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Технологии
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 18:45

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