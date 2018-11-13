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Животные помогают мальчику с синдромом Тауретта останавливать тик

Животные помогают мальчику с синдромом Туретта временно останавливать тики, с которыми не справляются даже лекарственные препараты. 12-летний Малахи Ральф из Англии признался, что очень любит такое общение, а приходя на ферму, совершенно забывает о болезни.

Животные помогают мальчику с синдромом Тауретта останавливать тик

В графстве Корнуолл в Англии 12-летний мальчик с синдромом Туретта рассказал о том, что животные, к которым он периодически приходит на ферму, помогают ему на время останавливать тики. Мать ребёнка подтвердила это и добавила, что такого потрясающего эффекта, спокойствия и удовлетворённости жизнью Малахи Ральфу не дают даже специальные препараты, назначенные ему врачом. Мальчик посещают специальный центр фермерской терапии, куда приходят такие же дети, как и он, только с немного другими заболеваниями.

Животные помогают мальчику с синдромом Тауретта останавливать тик

Прокомментировать удивительные остановки тика у больного синдромом Тауретта ребёнка решил профессор неврологии, специализирующийся на данном недуге в Университете Святого Георгия в Лондоне Марк Эдвардс. Он отметил, что 12-летний мальчик является наглядным примером того, насколько эффективной является именно комплексная терапия, а не только лишь приём медикаментов.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 17:01

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