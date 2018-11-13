Раскрыты преимущества Су-57 перед зарубежными аналогами





Если говорить об удельной тяге, то агрегат представляет собой совершенно новое изделие и ничего не имеет общего с движком, установленным в истребителе Су-35.На сегодняшний день воздушное судно Су-57 находится на тестовых испытаниях. В будущем оно поступит на баланс Минобороны РФ. Двигателю второго этапа присвоили обозначение «Тип-30». Считается, что истребитель будет быстрее взлетать, набирать высоту, качественно маневрировать, особенно в случае ближнего боя.