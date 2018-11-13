Исследование: 9 из 10 влажных салфеток не разлагаются после смыва в канализацию





Учитывая тот факт, что большинство производителей влажных салфеток указывают на упаковках, что товар биоразлагаем при длительном контакте с водой, представители водопроводных компаний Великобритании решили провести собственное исследование. Для тестирования способности к разложению салфеток разных марок была изготовлена специальная система, имитирующая условия канализационных стоков. Оказалось, что 9 из 10 салфеток не разлагаются вовсе, собираясь на стенах канализационных труб, а со временем образовывая своеобразные «пробки».Статистика говорит о том, что именно из-за таких салфеток, выделяемых жир и масла, образуются своеобразные шары, перекрывающие канализационные системы порядка 300 тысяч раз в год. В денежном эквиваленте это равняется 100 миллионам фунтов стерлингов, которые необходимы для прочистки подобных засоров. Исследователи объяснили, что действительно разлагаемые влажные салфетки должны содержать в своём составе биодеградируемую целлюлозу, а на деле этих требований придерживаются только 10% производителей. Остальные же марки, как показали тесты, используют в своих салфетках такие синтетические вещества, как пластик или полиэстер.