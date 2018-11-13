Яна Кошкина показала эротический танец в Instagram

"Немного моих странных танцев в ленту. Backstage с очередных съёмок. Кто угадает, что именно снимали?" - подписала ролик теледива.

Кошкина, известная по шоу "Короли фанеры", порадовала поклонников очередным видеороликом, где демонстрирует свою сексуальность в облегающем вечернем платье. Звезда Instagram стоит на фоне золотистой завесы и плавно двигается под музыку. Помимо женственного наряда Кошкиной сделали вечернюю укладку, яркий макияж и маникюр, а также надели украшения.Пользователи соцсети предположили, что Кошкина могла участвовать в одном из грядущих новогодних шоу либо записывать новую заставку для канала "ТНТ". Сама ведущая подсказала фанатам лишь то, что съёмки проходили в студии компании "Главкино".