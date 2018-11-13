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Яна Кошкина показала эротический танец в Instagram

Яна Кошкина показала эротический танец из закулисья съёмок в Instagram. Ведущая предложила угадать, над каким проектом работала в тот день.

Яна Кошкина показала эротический танец в Instagram

Кошкина, известная по шоу "Короли фанеры", порадовала поклонников очередным видеороликом, где демонстрирует свою сексуальность в облегающем вечернем платье. Звезда Instagram стоит на фоне золотистой завесы и плавно двигается под музыку. Помимо женственного наряда Кошкиной сделали вечернюю укладку, яркий макияж и маникюр, а также надели украшения.

"Немного моих странных танцев в ленту. Backstage с очередных съёмок. Кто угадает, что именно снимали?" - подписала ролик теледива.

Пользователи соцсети предположили, что Кошкина могла участвовать в одном из грядущих новогодних шоу либо записывать новую заставку для канала "ТНТ". Сама ведущая подсказала фанатам лишь то, что съёмки проходили в студии компании "Главкино".



 
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ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 18:00

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