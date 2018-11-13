АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Значимой потере веса при ожирении способствуют регулярные консультации
EUR 76.09 USD 67.52
Курс валют на 13.11.2018

Елена Летучая призналась, что больше года не ест сладкое

Елена Летучая призналась, что уже больше года совсем не ест ничего сладкого. Однако на открытии кондитерской Сергея Жукова и Регины Бурд телеведущая на время отказалась от своей диеты.

Елена Летучая призналась, что больше года не ест сладкое

На открытии кондитерской на Арбате Елена Летучая позволила себе полакомиться различными вкусными пирожными и даже прихватила пакетик домой. Она отмечает, что такое позволяет себе крайне редко. За то время, что она придерживается диеты, иногда употребляла конфеты "Птичье молоко" и десерты, но исключительно для поднятия настроения.

Артистка признаётся в том, что легко переносит отсутствие сладкого продукта в своём рационе, заменяя его употреблением авокадо. Её холодильник также наполнен различными овощами и зеленью. Телеведущая считает, что правильное сбалансированное питание и здоровый сон, является главной составляющей её продления молодости. Также она не забывает посещать клиники, специализирующиеся на различных процедурах, способствующих поддержанию кожи в тонусе. Огромное значение она придаёт отдыху, который помогает восстановить силы. А также каждый год "прокалывает" комплекс витаминов, восстанавливающих иммунитет.

Елена Летучая отказывает себе в употреблении жирных блюд, поэтому страшится семейных новогодних праздников, на которых предпочитают заниматься готовкой родственники, не придерживающиеся диеты. Новый год телеведущая с мужем всегда встречают дома в семейном кругу, не выезжая из Москвы.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Зверева Кристина Сегодня, 17:45

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Apple Watch будут подглядывать за владельцем
Голая Алёна Водонаева в Instagram презентовала
Фанаты Юлии Волковой подозревают, что она
LG готовит флагманские смартфоны V50, V60, V70,
Аналитики Райффайзенбанка назвали срок нового
Значимой потере веса при ожирении способствуют
В Турции найдены два человеческих следа возрастом
Пикап Toyota Hilux получил новую спецверсию в
Яна Кошкина показала эротический танец в Instagram
Елена Летучая призналась, что больше года не ест
В Москве начали судить косметолога, которая
В конце ноября в Лос-Анджелесе будет презентовано
Учёные: Атмосферный биом колеблется в зависимости
Солистка "А-студио" Кети Топурия показала
СК возобновил расследование дела об убийстве
Животные помогают мальчику с синдромом Тауретта
Toyota отзывает в России из-за электропроводки
Древнеегипетский папирус оказался описанием
Виктор Дробыш: Николай Носков вернулся к работе
Раскрыты преимущества Су-57 перед зарубежными
В Гуанчжоу 16 ноября представят серийный минивэн
Исследование: 9 из 10 влажных салфеток не
Эксперт прокомментировал очередной срыв договора
Учёные назвали продлевающее молодость мозга
Певица Наталья Рудова порадовала подписчиков
Эксперты рассказали 5 неожиданных фактов о
Автоэксперт прокомментировал автоматическое
Исследование: Родители стали чаще проверять
Принц Гарри опередил по популярности свою бабушку
Ученые перечислили пять напитков для повышения
Просмотреть все новости