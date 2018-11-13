Елена Летучая призналась, что больше года не ест сладкое





На открытии кондитерской на Арбате Елена Летучая позволила себе полакомиться различными вкусными пирожными и даже прихватила пакетик домой. Она отмечает, что такое позволяет себе крайне редко. За то время, что она придерживается диеты, иногда употребляла конфеты "Птичье молоко" и десерты, но исключительно для поднятия настроения.Артистка признаётся в том, что легко переносит отсутствие сладкого продукта в своём рационе, заменяя его употреблением авокадо. Её холодильник также наполнен различными овощами и зеленью. Телеведущая считает, что правильное сбалансированное питание и здоровый сон, является главной составляющей её продления молодости. Также она не забывает посещать клиники, специализирующиеся на различных процедурах, способствующих поддержанию кожи в тонусе. Огромное значение она придаёт отдыху, который помогает восстановить силы. А также каждый год "прокалывает" комплекс витаминов, восстанавливающих иммунитет.Елена Летучая отказывает себе в употреблении жирных блюд, поэтому страшится семейных новогодних праздников, на которых предпочитают заниматься готовкой родственники, не придерживающиеся диеты. Новый год телеведущая с мужем всегда встречают дома в семейном кругу, не выезжая из Москвы.