Певица Наталья Рудова порадовала подписчиков пикантной фотографией

Подписала новый пост Рудова достаточно интересно, утверждая, что она выбрала идти по жизни с улыбкой. Певица уверена, что каждый человек вправе выбирать, как пройдёт его день или жизнь. Она выбрала для себя улыбку и радость и советует фанатам последовать её примеру.Фотография певицы за короткое время набрала большое количество просмотров, лайков и комментариев. Подписчики соглашаюся с ней в мнении, что позитивным людям живётся гораздо проще. Они называют снимок певицы довольно откровенным, но при этом положительно «заряжающим».