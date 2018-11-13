Певица Наталья Рудова порадовала подписчиков пикантной фотографией
Певица Наталья Рудова порадовала своих Instagram-подписчиков довольно пикантной фотографией. На ней певица позирует в откровенном наряде с полуобнажённой грудью.
Подписала новый пост Рудова достаточно интересно, утверждая, что она выбрала идти по жизни с улыбкой. Певица уверена, что каждый человек вправе выбирать, как пройдёт его день или жизнь. Она выбрала для себя улыбку и радость и советует фанатам последовать её примеру.
Фотография певицы за короткое время набрала большое количество просмотров, лайков и комментариев. Подписчики соглашаюся с ней в мнении, что позитивным людям живётся гораздо проще. Они называют снимок певицы довольно откровенным, но при этом положительно «заряжающим».
Подписала новый пост Рудова достаточно интересно, утверждая, что она выбрала идти по жизни с улыбкой. Певица уверена, что каждый человек вправе выбирать, как пройдёт его день или жизнь. Она выбрала для себя улыбку и радость и советует фанатам последовать её примеру.
Фотография певицы за короткое время набрала большое количество просмотров, лайков и комментариев. Подписчики соглашаюся с ней в мнении, что позитивным людям живётся гораздо проще. Они называют снимок певицы довольно откровенным, но при этом положительно «заряжающим».