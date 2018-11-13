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Исследование: Родители стали чаще проверять покупки на экологичность и натуральность

Новое исследование Копенгагенского университета показало, что современные родители стали чаще проверять покупки для детей на экологичность и натуральность. Эти критерии отцы и матери ставят на первое место не только при выборе продуктов питания, но также мебели, одежды и игрушек.

Исследование: Родители стали чаще проверять покупки на экологичность и натуральность

В Департаменте экономики пищевых продуктов и ресурсов Университета Копенгагена озадачились потребительскими интересами родителей при выборе необходимых вещей для своих детей. В новом исследовании приняли участие 17 приглашённых пар. Каждую из них опросили на предмет того, как они выбирают для своих чад еду, на что обращают внимание при покупке новой мебели и игрушек, а также попросили описать основные критерии выбора одежды. Как оказалось, современные родители всё чаще проверяют любые предметы на экологичность и натуральность, заботясь таким образом о здоровье ребёнка.

Исследование: Родители стали чаще проверять покупки на экологичность и натуральность

Одна из мам, принимавших участие в исследовании, рассказала, что недавно столкнулась с необходимостью покупки автомобильного кресла для своей дочери. Как выяснилось, чтобы приобрести аксессуар, участница опроса провела массу времени в интернете, изучая состав материалов из которого изготовлен понравившийся ей экземпляр, а также задала очень много вопросов в магазине и даже попросила документы, подтверждающие качество товара. Объяснила это женщина тем, что дети всегда всё тянут в рот, особенно, когда им скучно, потому она хочет заранее быть уверена, что в ремнях безопасности, например, в её автомобильном кресле нет никаких опасных химикатов или других добавок.

Учёные же заявили, что в современном мире развитых информационных технологий родители постоянно находятся в состоянии стресса из-за множества неправильной и нечестной информации о приобретаемых товарах. Именно поэтому вопрос здоровой жизни, натуральных продуктов и экологичных компонентов в составе всего, что окружает людей, становится приоритетным для большей части населения Земли.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 15:51

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