Солистка "А-студио" Кети Топурия показала поклонникам своё лицо без макияжа
Солистка группы «А-студио» Кети Топурия рискнула показать подписчикам в Instagram своё фото абсолютно без макияжа. Не каждая звезда шоу-бизнеса способна на такой поступок, но Кети уверена, что поклонникам она нравится в любом виде.
Свой новый пост певица подписала: «День прошёл и срок короче. Спи, шпана, спокойной ночи». Поклонники не замедлили пожелать Топурия добрых снов и отметили, что без макияжа она выглядит потрясающе. Ей написали множество комплиментов, образ певицы назвали чистым и невинным.
Напомним, в последнее время Кети связывали романтические отношения с Алексеем Долматовым, больше известным, как Guf. Пара постоянно публиковала в Instagram фотографии с разных уголков света, где им довелось отдыхать. Однако недавно поклонники Кети заметили, что в её постах всё чаще проскальзывают печальные мысли, и девушка отписалась от Долматова. Подписчики предполагают, что влюблённые расстались. Сами же молодые люди не комментируют свои отношения.
Свой новый пост певица подписала: «День прошёл и срок короче. Спи, шпана, спокойной ночи». Поклонники не замедлили пожелать Топурия добрых снов и отметили, что без макияжа она выглядит потрясающе. Ей написали множество комплиментов, образ певицы назвали чистым и невинным.
Напомним, в последнее время Кети связывали романтические отношения с Алексеем Долматовым, больше известным, как Guf. Пара постоянно публиковала в Instagram фотографии с разных уголков света, где им довелось отдыхать. Однако недавно поклонники Кети заметили, что в её постах всё чаще проскальзывают печальные мысли, и девушка отписалась от Долматова. Подписчики предполагают, что влюблённые расстались. Сами же молодые люди не комментируют свои отношения.