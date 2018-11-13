Солистка "А-студио" Кети Топурия показала поклонникам своё лицо без макияжа

Свой новый пост певица подписала: «День прошёл и срок короче. Спи, шпана, спокойной ночи». Поклонники не замедлили пожелать Топурия добрых снов и отметили, что без макияжа она выглядит потрясающе. Ей написали множество комплиментов, образ певицы назвали чистым и невинным.Напомним, в последнее время Кети связывали романтические отношения с Алексеем Долматовым, больше известным, как Guf. Пара постоянно публиковала в Instagram фотографии с разных уголков света, где им довелось отдыхать. Однако недавно поклонники Кети заметили, что в её постах всё чаще проскальзывают печальные мысли, и девушка отписалась от Долматова. Подписчики предполагают, что влюблённые расстались. Сами же молодые люди не комментируют свои отношения.