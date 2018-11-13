Toyota отзывает в России из-за электропроводки 226 автомобилей Prius





Автомобили, которые были произведены данной компанией с 1 августа 2016 года по 8 мая 2018 года, будут перенаправлены в сервисные центры Toyota для ремонтных работ. Причина отзыва этих авто лежит в неисправности гибридной установки, а также крышки электрической проводки. При появлении пыли между ними существует вероятность возгорания. Представители Toyota будут информировать владельцев Prius путём рассылки писем по почте или отправкой смс о необходимости предоставления транспортного средства в ближайший центр Toyota для проверки жгута двигателя.Все затраты на ремонт для данной линейки некачественных машин будут произведены абсолютно бесплатно в сервисах обслуживания компании Toyota.В начале октября компания уже делала заявление об отзыве 2,4 млн автомобилей во всём мире, в которых также были выявлены неполадки в работе, приводящие к потере мощности.