АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Значимой потере веса при ожирении способствуют регулярные консультации
EUR 76.09 USD 67.52
Курс валют на 13.11.2018

Toyota отзывает в России из-за электропроводки 226 автомобилей Prius

Компания Toyota отзывает в России 226 автомобилей Toyota Prius из-за электропроводки, которая может стать причиной возгорания. Данную информацию сообщил Росстандарт.

Toyota отзывает в России из-за электропроводки 226 автомобилей Prius

Автомобили, которые были произведены данной компанией с 1 августа 2016 года по 8 мая 2018 года, будут перенаправлены в сервисные центры Toyota для ремонтных работ. Причина отзыва этих авто лежит в неисправности гибридной установки, а также крышки электрической проводки. При появлении пыли между ними существует вероятность возгорания. Представители Toyota будут информировать владельцев Prius путём рассылки писем по почте или отправкой смс о необходимости предоставления транспортного средства в ближайший центр Toyota для проверки жгута двигателя.

Все затраты на ремонт для данной линейки некачественных машин будут произведены абсолютно бесплатно в сервисах обслуживания компании Toyota.

В начале октября компания уже делала заявление об отзыве 2,4 млн автомобилей во всём мире, в которых также были выявлены неполадки в работе, приводящие к потере мощности.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
В мире / Авто
Добавил: Зверева Кристина Сегодня, 17:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Apple Watch будут подглядывать за владельцем
Голая Алёна Водонаева в Instagram презентовала
Фанаты Юлии Волковой подозревают, что она
LG готовит флагманские смартфоны V50, V60, V70,
Аналитики Райффайзенбанка назвали срок нового
Значимой потере веса при ожирении способствуют
В Турции найдены два человеческих следа возрастом
Пикап Toyota Hilux получил новую спецверсию в
Яна Кошкина показала эротический танец в Instagram
Елена Летучая призналась, что больше года не ест
В Москве начали судить косметолога, которая
В конце ноября в Лос-Анджелесе будет презентовано
Учёные: Атмосферный биом колеблется в зависимости
Солистка "А-студио" Кети Топурия показала
СК возобновил расследование дела об убийстве
Животные помогают мальчику с синдромом Тауретта
Toyota отзывает в России из-за электропроводки
Древнеегипетский папирус оказался описанием
Виктор Дробыш: Николай Носков вернулся к работе
Раскрыты преимущества Су-57 перед зарубежными
В Гуанчжоу 16 ноября представят серийный минивэн
Исследование: 9 из 10 влажных салфеток не
Эксперт прокомментировал очередной срыв договора
Учёные назвали продлевающее молодость мозга
Певица Наталья Рудова порадовала подписчиков
Эксперты рассказали 5 неожиданных фактов о
Автоэксперт прокомментировал автоматическое
Исследование: Родители стали чаще проверять
Принц Гарри опередил по популярности свою бабушку
Ученые перечислили пять напитков для повышения
Просмотреть все новости