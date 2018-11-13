Виктор Дробыш: Николай Носков вернулся к работе после инсульта





В марте прошлого года состояние здоровья Николая Носкова резко ухудшилось. Артист попал в больницу, где ему потребовалась срочная операция. А несколько месяцев назад стало известно, что исполнитель перенес инсульт. Несколько часов назад на странице в Instagram Виктора Дробыша появилась фотография, на которой он вместе с Николаем Носковым. В комментарии к снимку он написал: "Николай Носков!!! Был и остаётся КОРОЛЁМ Российской сцены. Это лучший голос нашей страны!!!!! И для меня большая честь поработать с ним".Пользователи Сети отреагировали моментально, они начали писать, что очень рады за гениального музыканта. Некоторые поблагодарили обеих знаменитостей за их талант и вклад в искусство. Всего за несколько часов публикация набрала множество лайков.