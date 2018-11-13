В Гуанчжоу 16 ноября представят серийный минивэн Geely Jiaji
16 ноября в рамках запланированного автосалона в Гуанчжоу состоится презентация серийного Geely Jiaji. Минивэн в результате станет глобальной моделью. Производитель для экспорта выбрал название VF11.
Geely Jiaji очень маленький для минивэна, но большой для компактвэна. Авто имеет следующие размеры: клиренс – 165 мм, база колес – 2 805 мм, высота – 1 664 мм, ширина – 1 909 мм, длина – 4 706 мм. Стандартно модель лишилась определённых элементов концепта, но сохранила основное направление. Согласно ожиданиям, Geely Jiaji представят на рынке в 5/6/7-местном исполнении. Стандартно новая версия минивэна оснащается передним приводом, семискоростным вариатором, полуторалитровым турбомотором на 177 л.с. поздней появится гибридная версия на 200 лошадиных сил. Гибридная версия Geely Jiaji на 100 километров потребляет 1,7 литра топлива. Транспортное средство в Малайзии будет предложено как Proton VF11 вместо версии Exora. Автомобиль не станут продавать в Российской Федерации. Появление авто не исключается также на территории Европы.
Накануне сообщили, что японская автокомпания Mazda представила современный кросс версии Mazda СХ-5. Модель оснащается 2,5-литровым четырёхцилиндровым мотором на 250 л.с.
Geely Jiaji очень маленький для минивэна, но большой для компактвэна. Авто имеет следующие размеры: клиренс – 165 мм, база колес – 2 805 мм, высота – 1 664 мм, ширина – 1 909 мм, длина – 4 706 мм. Стандартно модель лишилась определённых элементов концепта, но сохранила основное направление. Согласно ожиданиям, Geely Jiaji представят на рынке в 5/6/7-местном исполнении. Стандартно новая версия минивэна оснащается передним приводом, семискоростным вариатором, полуторалитровым турбомотором на 177 л.с. поздней появится гибридная версия на 200 лошадиных сил. Гибридная версия Geely Jiaji на 100 километров потребляет 1,7 литра топлива. Транспортное средство в Малайзии будет предложено как Proton VF11 вместо версии Exora. Автомобиль не станут продавать в Российской Федерации. Появление авто не исключается также на территории Европы.
Накануне сообщили, что японская автокомпания Mazda представила современный кросс версии Mazda СХ-5. Модель оснащается 2,5-литровым четырёхцилиндровым мотором на 250 л.с.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:30