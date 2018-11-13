АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Животные помогают мальчику с синдромом Тауретта останавливать тик
EUR 76.09 USD 67.52
Курс валют на 13.11.2018

В Гуанчжоу 16 ноября представят серийный минивэн Geely Jiaji

16 ноября в рамках запланированного автосалона в Гуанчжоу состоится презентация серийного Geely Jiaji. Минивэн в результате станет глобальной моделью. Производитель для экспорта выбрал название VF11.

В Гуанчжоу 16 ноября представят серийный минивэн Geely Jiaji

Geely Jiaji очень маленький для минивэна, но большой для компактвэна. Авто имеет следующие размеры: клиренс – 165 мм, база колес – 2 805 мм, высота – 1 664 мм, ширина – 1 909 мм, длина – 4 706 мм. Стандартно модель лишилась определённых элементов концепта, но сохранила основное направление. Согласно ожиданиям, Geely Jiaji представят на рынке в 5/6/7-местном исполнении. Стандартно новая версия минивэна оснащается передним приводом, семискоростным вариатором, полуторалитровым турбомотором на 177 л.с. поздней появится гибридная версия на 200 лошадиных сил. Гибридная версия Geely Jiaji на 100 километров потребляет 1,7 литра топлива. Транспортное средство в Малайзии будет предложено как Proton VF11 вместо версии Exora. Автомобиль не станут продавать в Российской Федерации. Появление авто не исключается также на территории Европы.

Накануне сообщили, что японская автокомпания Mazda представила современный кросс версии Mazda СХ-5. Модель оснащается 2,5-литровым четырёхцилиндровым мотором на 250 л.с.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Животные помогают мальчику с синдромом Тауретта
Toyota отзывает в России из-за электропроводки
Древнеегипетский папирус оказался описанием
Виктор Дробыш: Николай Носков вернулся к работе
Раскрыты преимущества Су-57 перед зарубежными
В Гуанчжоу 16 ноября представят серийный минивэн
Исследование: 9 из 10 влажных салфеток не
Эксперт прокомментировал очередной срыв договора
Учёные назвали продлевающее молодость мозга
Певица Наталья Рудова порадовала подписчиков
Эксперты рассказали 5 неожиданных фактов о
Автоэксперт прокомментировал автоматическое
Исследование: Родители стали чаще проверять
Принц Гарри опередил по популярности свою бабушку
Ученые перечислили пять напитков для повышения
Компания Apple запретила самостоятельно
Аномальная опухоль на голове пакистанской девочки
Анна Нетребко оправдалась перед зрителями за
Названы цены седана Mercedes-Benz A 200 в России
Hynix разрабатывает новые 10-нанометровые чипы
После скандала с любовницами Александр Серов
Юлия Барановская решительно опровергла слухи о
В Ирландии пилоты нескольких лайнеров сообщили о
Компания Microsoft выпустила обнавленный планшет
В октябре продажи автомобилей Volvo в России
Звезда «ДОМа-2» Александр Задойнов намерен купить
Бойфренд Ефременковой Кучеров угрожает Дмитренко
В России будет создан первый суперкомпьютер на
Принц Уильям на публике проявил чувства к Кейт
Экс-свекровь обвинила Марию Максакову в
Просмотреть все новости